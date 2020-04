Banca Mediolanum, con investimento Double Chance rendimento fino a 2% lordo

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Fino al 28 maggio la strategia di investimento 'Double Chance' di Banca Mediolanum offre un rendimento annuo lordo fino al 2% sulle somme versate sul conto corrente tecnico, non ancora investite a 3, 6 e 12 mesi. "Double Chance - spiega una nota - è una strategia di investimento che si rivolge ai clienti che desiderano investire nei mercati finanziari, sfruttando gli effetti della volatilità. Consente di usufruire di una doppia opportunità: entrare in modo graduale nei mercati mondiali beneficiando al contempo di un rendimento certo e interessante, fino al 2% annuo lordo, sul conto Double Chance".

Il funzionamento è semplice: "l’intera somma destinata all’investimento - spiega l'istituto di credito - confluirà inizialmente su un conto corrente tecnico, remunerato fino al 2% annuo lordo sulla sola giacenza residua non ancora investita. Il tasso varia in base alla tipologia di investimento, azionario o obbligazionario e alla durata del piano, con l’accredito degli interessi direttamente sul conto corrente ordinario. Attraverso un piano programmato di versamenti, due volte al mese, importi costanti verranno trasferiti, fino a esaurimento dell’intera somma inizialmente versata, dal conto Double Chance a una selezione di prodotti e servizi distribuiti da Banca Mediolanum - fondi Best Brands, Challenge Funds e Sistema Fondi Italia – a prodotti di investimento assicurativi – My Life, My Life Wealth e My Life Wealth Extra – e al servizio di gestione individuale di portafogli, My Style".

"Se riuscissimo ad alzare lo sguardo dalla cronaca dei prossimi mesi e a vedere dove saremo tra qualche anno, vedremmo il ritorno alla normalità, gli sforzi dei ricercatori di tutto il mondo che hanno debellato anche questo atroce nemico, le aziende che riaccendono il motore della produzione, la gente che, liberata da questo stato di ansia profondo, ritornerà a vivere con un’intensità mai vista prima", commenta Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. "E allora questo momento può diventare la più straordinaria e produttiva occasione della nostra vita perché come ogni crisi anche questa passerà. Ma come approfittare di questa situazione per entrare nei mercati finanziari? Cogliendo la 'doppia' opportunità offerta da Double Chance: rendimento certo fino al 2% annuo lordo e ingresso frazionato nell’investimento. Una formula che si è rivelata sempre vincente", conclude Volpato.