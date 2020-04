Coronavirus: Fontana, 'locali aprono prima con soluzioni che evitano contagio'

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - Per la riapertura dei locali pubblici in Lombardia si dovrà aspettare ma si possono trovare soluzioni. Lo spiega il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, su Rai Radio1. "Dovremo aspettare, su questi argomenti si devono fare valutazioni con i tecnici per capire se è possibile creare una situazione di utilizzo che non vada a incidere sul contagio. Se si trovano soluzioni si potrebbe anche anticipare e aprire insieme alle altre attività, tutto dipende dalla possibilità di evitare il contagio", spiega il governatore.

Quanto ai trasporti pubblici e al loro affollamento, "uno dei ragionamenti - dice - è dilazionare e spalmare lungo la giornata o lungo la settimana l'inizio del lavoro, quindi in orari e giornate differenti, in modo che non si creino quelle situazioni di affollamento pericolose". Quella di lavorare sette giorni su sette "è un'ipotesi, turnando ovviamente".

Per Fontana, "è chiaro che è tutto molto complicato, si doveva iniziare a lavorare intorno a questa ipotesi da subito" Ci saranno per i mezzi pubblici "meno incassi e maggiori spese: bisognerà fare questa valutazione con il Governo".