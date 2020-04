Coronavirus: Conte, 'confronto con opposizioni rimane aperto, insulti non mi impressionano'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "Il Governo ha aperto il confronto con le opposizioni e questo confronto rimane aperto anche adesso, confidando che ci sia la effettiva disponibilità delle opposizioni di raccogliere questo invito e di offrire il proprio contributo al Paese impegnato in questa difficilissima prova". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in una intervista ad Alessandro Sallusti e Adalberto Signore su Il Giornale. "Capisco che per una forza di opposizione questa sfida al confronto non sia semplice - aggiunge - ma esso può dare frutti utili nel comune interesse se si ha il coraggio di mettere da parte ambiguità e rinunciando ad alimentare il malcontento sociale".

E aggiunge: "Quanto a me, non mi impressionano neppure gli insulti. Intervengo solo quando, come è successo da ultimo, vedo che alcuni esponenti delle opposizioni lanciano una campagna di false accuse che rischia di dividere l'Italia tra opposte tifoserie, danneggiando pericolosamente la credibilità del nostro paese in Europa in una fase così drammatica".