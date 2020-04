Coronavirus: Conte, 'Io non mollo, no a governi tecnici, decida la politica'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - "No a governi tecnici, ora decida la politica". A dirlo, in una intervista a Il Giornale, è il premier Giuseppe Conte, che ribadisce il suo no a un "esecutivo di unità nazionale". "Ci metto la faccia - dice - e risponderò agli elettori". Si dice "aperto al dialogo" e definisce Forza Italia "costruttiva". Elogia anche Mario Draghi e Vittorio Colao, anche se sottolinea che quest'ultimo "Non diventerà ministro".