Coronavirus: La Pietra (Fdi), 'per agricoltura voucher non sanatorie generalizzate'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "E’ innegabile che ci sia un problema sulla manodopera legato alla raccolta in agricoltura, ma l’approccio del governo e del ministro Bellanova è sbagliato e fondamentalmente inefficace, perché la mancanza di manodopera non si risolve con sanatorie generalizzate. Le soluzioni ci sono e sono ben chiare. Occorre agire in due direzioni: nell’immediato assicurare la manodopera sufficiente alle imminenti raccolte; in nel lungo periodo su una visione strutturale. Perciò, si devono reintrodurre i voucher per permettere a cassa integrati, studenti, disoccupati una integrazione del proprio reddito". Lo propone Patrizio La Pietra, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Agricoltura del Senato.