Coronavirus: fonti p.Chigi, da regioni sì unanime a linee guida nazionali

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Le Regioni hanno convenuto sulla opportunità di avere delle linee guida nazionali" per rimettere in moto il Paese messo in ginocchio dal Covid19 "in modo da gestire in modo coordinato e uniforme questa ripresa delle attività economiche". Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi, alla luce dell'incontro con i governatori ma anche con Comuni e Province.

Le regioni all’unanimità, avrebbe spiegato il numero uno della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel corso della riunione, quanto i sindaci e le province si sono espressi a favore di linee guida nazionali. I governatori si sono riuniti per due ore prima di prendere parte all'incontro con il governo.