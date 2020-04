25 aprile: Oddati (Pd), 'giusto ricordare vittime coronavirus ma non in questo giorno'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Sarà giusto, quando usciremo da questa terribile epidemia, dedicare una giornata di omaggio e ricordo per le vittime. Ma non sarà il 25 aprile. Il 25 aprile ricorderemo sempre, e per sempre, la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista e dalla guerra". Lo scrive su Twitter il coordinatore dell'iniziativa politica della segreteria Pd, Nicola Oddati.