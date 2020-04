Coronavirus: Biancofiore, 'Mes solo con clausola Hardship' (2)

(Adnkronos) - "Invocando la clausola di 'hardship' , che si basa sulla verificazione di eventi che modificano totalmente l’equilibrio economico dell’assetto negoziale tale da renderlo oneroso per una sola delle parti, si potrebbe accedere ai fondi del Mes -prosegue Biancofiore- senza dover sottostare senza ombra di dubbio alle condizioni negoziate prima dell’evento pandemico che ha impattato diversamente su economie diverse dei diversi Paesi".

"Perché il Premier -da giurista qual è, non ha chiesto l’applicazione di questo principio vigente sia nelle contrattazioni internazionali che fra gli Stati? Forse perché ciò avrebbe scatenato le ire dei Paesi europei del Nord che ne sostengono la premiership a loro vantaggio e che beneficerebbero delle sanzioni a carico dell’Italia? La cosa che è più di un sospetto , conferma indirettamente che il Mes per le spese sanitarie non è affatto svincolato dalle condizionalità previste originariamente dal trattato del 2012 che porterebbero l’Italia direttamente nelle mani della Troika con annessa svendita del patrimonio. Auspico che il premier-avvocato, almeno in questo caso, possa assumere la sua stessa difesa, se ne esiste la possibilità- che non faccia ravvisare il sempre più crescente convincimento degli italiani di un certo tradimento degli interessi della patria".