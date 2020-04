Palermo: morto ex sindaco Lo Vasco, il cordoglio di Orlando

Coronavirus, italiano morto a Londra: attivata la Farnesina

Milano, 18 apr. (askanews) - Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, ha scritto una lettera aperta al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio per chiedere di fare piena luce sulle circostanze poco chiare in cui ha perso la vita a Londra il giovane italiano Lucio Truono - 43enne originario di Giffoni Valle Piana (Sa) ed ex collaboratore della manifestazione di cinema per ...