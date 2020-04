Coronavirus: Fornaro, 'su mascherine bene prezzo massimo ma ridurre Iva'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "La volontà espressa dal commissario Arcuri di fissare un prezzo massimo delle mascherine va nella direzione giusta, ma deve essere accompagnata anche da una riduzione dell'Iva dal 22 al 4%". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.

"Ieri -ricorda- la Francia ha portato l'Iva sulle mascherine dal 22 al 5%. Accanto alla distribuzione gratuita di una prima dotazione che è in atto in molte realtà, occorre quindi intervenire per governare i prezzi di un bene, come le mascherine, che sono diventate e lo saranno per un tempo non breve, un bene di prima necessità come pane e latte".