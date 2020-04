Migranti: Musumeci, 'no ad approdo Aita Mari a Palermo'

Zaia: “Quando ci sono i presupposti per riaprire bisogna farlo, i numeri sono in calo”

(Agenzia Vista) Veneto, 18 aprile 2020 Zaia: “Quando ci sono i presupposti per riaprire bisogna farlo, i numeri sono in calo” “Quando ci sono i presupposti per riaprire bisogna farlo, i numeri sono in calo” queste le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in una diretta facebook per aggiornare sullo stato del contagio da coronavirus nella Regione. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista ...