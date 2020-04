Coronavirus: Mantova, falsa vendita di mascherine online, denunciato

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - Ha approfittato dell'emergenza coronavirus per aprire un negozio di e-commerce creando un sito internet in Germania per la vendita di mascherine chirurgiche a prezzi esorbitanti: 77,23 euro per 10 mascherine chirurgiche, senza, peraltro, spedirle agli acquirenti.

La Polizia Postale di Mantova, a seguito di numerose segnalazioni e denunce pervenute da numerose vittime, tre delle quali mantovane, e da altri utenti del web rimasti scandalizzati dai prezzi, è riuscita a risalire a F.M., 34enne residente a Civitavecchia, e a individuare un conto corrente postale collegato ad una carta di credito ricaricabile. Fino ad oggi sono stati accertati oltre 50 addebiti, effettuati da altrettante vittime della truffa, "per svariate migliaia di euro", spiegano gli investigatori.

Alla conclusione delle indagini, l'uomo è stato denunciato alla procura di Mantova per il reato di truffa aggravata, mentre il conto corrente e la carta di credito sono stati sequestrati, anche al fine di risalire alle identità di tutti i truffati. Sono ora in corso ulteriori accertamenti su altri siti di e-commerce segnalati dagli utenti per verificarne le corrette regole di vendita e il rispetto delle normative, anche di carattere fiscale.