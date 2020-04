Coronavirus: da Fondazione Foedus una MicroSocialCard per persone in difficoltà

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Un fondo di emergenza sociale destinato ad erogare, per il tramite di una carta prepagata, aiuti economici alle persone in estrema difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità. A promuoverlo e coordinarlo la Fondazione Foedus (www.fondazionefoedus.it).

Il progetto si chiama MicroSocialCard e si concretizza nel dono di una carta-spesa del valore di 20 euro da spendere in tutti i supermercati, negozi, store della filiera Conad con cui la Fondazione ha stretto accordi.

Il progetto è stato ideato da Foedus e vedrà il concorso delle parrocchie locali e delle associazioni del territorio, che saranno i centri di distribuzione di queste card.

L’obiettivo è quello di poter acquistare e distribuire 5000 card entro giugno. Le prime 600 sono state già acquistate in una settimana grazie al concorso di tutte le persone che lavorano con l’Ente Nazionale per il microcredito e ad alcuni imprenditori e associazioni.