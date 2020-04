Coronavirus: direttore Giornale Brescia, 'città ha reagito a paura col fare, ora ripartire’

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - La fase 2 si avvicina, ma la guerra al coronavirus non è finita - si contano ancora molti morti al giorno a Brescia - e la città oscilla tra paura e voglia di ricominciare, ma la normalità non sarà più quella a cui siamo abituati. "Il dibattito si ferma alle date, a me - spiega Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia intervistata dall'Adnkronos - interessa cercare di capire più il come questo avverrà. E' stucchevole parlare di quando apre una categoria, occorre interrogarsi su come si può ripartire e che requisiti deve avere un'impresa".

Un ritorno alla normalità come "tutela degli altri e di sé", dove l’imperativo "non è io sto a casa, ma io ho cura della tua salute. Ciascuno deve garantire i requisiti di sicurezza, occorre mutuare scuole, industrie, occorre riprodurre il modello degli ospedali che riaprono gradualmente i reparti non covid: non si chiedono apro o non apro, ma lo fanno in sicurezza".