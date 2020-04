Coronavirus: Gallera, 'ora 42 laboratori, possibili 12-13mila tamponi al giorno' (2)

(Adnkronos) - Il costo di un singolo tampone varia da 90 a 110 euro.

Gallera ha ribadito quali sono i criteri di Regione Lombardia per fare i tamponi: "I nostri criteri prevedono in ordine medici infermieri e oss, delle strutture ospedaliere e sociosanitarie. Gli ospiti sintomatici all'interno delle Rsa, chi si presenta nei pronto soccorso e poi via via con ordini di priorità tutti i cittadini e i casi clinici sintomatici e paucisintomatici".

Oggi, ha confermato Gallera, sono previsti i tamponi anche per i pazienti in quarantena a casa che dovranno tornare a lavoro, ma solo "dopo almeno 14 gioni di clinica silente, ovvero non deve più avere i sintomi da 14 giorni".