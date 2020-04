Coronavirus: Sbrollini (Iv), 'task force pedagogisti per aiutare bambini'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “La vita dei nostri bambini è stata stravolta dal covid e questo improvviso lockdown sulla loro quotidianità, insieme ad un peggioramento delle condizioni economiche, può impattare in modo devastante sulla loro emotività: ragazzi che non solo hanno perduto tutte le relazioni sociali ma si possono trovare a vivere situazioni difficili in contesti famigliari a rischio". Lo sottolinea la senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini.

"Credo sia ora necessario attivare un supporto dei pedagogisti, come ha previsto di fare la ministra Bonetti , per abituarsi ad un nuovo modo di vivere, e nel contempo insistere per far ritrovare al più presto ai bambini una qualche forma di normalità. Il fattore psicologico adesso diventa davvero centrale”, conclude.