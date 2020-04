Coronavirus: Bonafè, 'Lega vota no eurobond, ecco veri nemici Italia'

Meloni: "FdI ha incontrato associazioni di categoria per portare loro istanze in Parlamento"

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Meloni: "FdI ha incontrato associazioni di categoria per portare loro istanze in Parlamento" Il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia con la sua presidente Giorgia Meloni ha incontrato, in video conferenza, i presidenti delle principali associazioni di categoria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it