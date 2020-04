Coronavirus: ddl Fi, istituire il Giorno del personale sanitario

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Il gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato ha presentato, a prima firma della senatrice Urania Papatheu, un ddl per l'istituzione del Giorno del personale sanitario, medico ed infermieristico. "Dallo scorso febbraio -spiega Papatheu- le nostre vite sono cambiate, nel mondo intero si combatte una pandemia che nel nostro Paese ha fatto oltre 21 mila morti e questa guerra per la vita vede ogni giorno in prima linea medici ed infermieri che in molti casi sono stati contagiati e hanno dato la loro vita per salvare i cittadini E' un sacrificio immane che merita l'istituzione di un giorno -il 20 febbraio (data in cui ha perso la vita il primo medico, la dott.ssa Annalisa Malara)- per tramandare alle future generazioni la professionalità, l'impegno e la dedizione di questi eroi silenziosi che rappresentano il cuore pulsante della lotta al Coronavirus".