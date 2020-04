Coronavirus: Sozzani (Fi), 'vigilare contro aumento prezzi'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Di fronte a questa emergenza sanitaria ed economica ci aspettavamo che i prezzi di mascherine e beni di prima necessità avessero prezzi accessibili a tutti. Un’aspettativa motivata anche dal ribasso del prezzo della benzina. Ma fino ad ora il governo è stato bravo solo a controllare se tutte quelle attività produttive che sono rimaste aperte abbiano adottano le giuste misure di sicurezza, facendo anche multe salate, non mostrando però lo stesso rigore nel controllo dei prezzi di beni primari come latte, farina, ma anche di presidi necessari in questa emergenza: mascherine, disinfettanti”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Diego Sozzani.

“Il governo non sia complice di chi quotidianamente fa sciacallaggio sulla pelle degli italiani perchè è inutile negare che accanto a persone che hanno teso la mano facendo donazioni o semplicemente hanno preso l’impegno di tenere i prezzi fissi fino a fine emergenza, ci siano atteggiamenti meno virtuosi di coloro che approfittano del momento per lucrarne. Ci auguriamo che l’ente del Mise predisposto a tali controlli, il Garante per la Sorveglianza dei prezzi, si faccia vivo ed incentivi la sua attività. Dobbiamo tutelare sicuramente la salute degli italiani ma anche le loro finanze”.