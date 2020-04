Coronavirus: Crimi, 'imprese saranno indennizzate, imprenditori non lasciati soli' (2)

(Adnkronos) - "Questa guerra contro un nemico invisibile -prosegue Crimi- ha colpito duramente tutto il nostro sistema produttivo, e ci sono settori che più di altri hanno perduto tanto. Penso al turismo, che come molte altre realtà trae la sua energia dalla libera circolazione delle persone. Oggi siamo tutti impegnati ad osservare la prescrizione più importante per contenere i contagi, quella di rimanere a casa. E questi settori ne hanno risentito in maniera drammatica".

"L'obiettivo è fornire un supporto adeguato soprattutto alle nostre micro e piccole imprese, una platea che conta diverse realtà produttive e dunque merita un'importante iniezione di liquidità a fondo perduto".

"In queste settimane non ci siamo mai fermati. Nessun decreto è stato varato pensando fosse risolutivo. Affrontiamo questa emergenza nella consapevolezza che ogni giorno ci attendono nuove sfide e che serve un nuovo e rinnovato impegno per affrontarle. Ci vorrà tempo per uscire dall'emergenza, tempo in cui dovremo intercettare ogni singolo cittadino, o impresa, che ha bisogno di sostegno nella crisi più grande che il Paese abbia mai attraversato dal dopoguerra ad oggi. Per questo motivo i provvedimenti, le misure e gli interventi che realizzeremo saranno tanti. Tanti, ma tutti animati da un unico obiettivo: non lasciare nessuno indietro e portare un aiuto concreto a famiglie, lavoratori, imprese e a tutti i cittadini".