Coronavirus: Meloni, 'in 120 per coadiuvare governo e 1.000 parlamentari lasciati a casa**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Questo è un governo che tra una cosa e l'altra, task force di qua task force di là, ci sono circa 120 persone che dovrebbero coadiuvarlo. Abbiamo 120 persone che lavorano con il governo e teniamo il Parlamento praticamente chiuso. Ma scusate: abbiamo mille persone profumatamente pagate dagli italiani per dare risposte e non le facciamo lavorare e poi ne prendiamo altre 120, che non abbiamo capito se paghiamo per fare non si è capito bene cosa?". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Radio Radio.