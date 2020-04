Anpal: Iv,'Parisi non ha chiarito nulla, si dimetta'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Il Presidente di Anpal purtroppo non ha chiarito nulla". Lo dichiara Camillo D'Alessandro, capogruppo di Italia Viva in Commissione Lavoro alla Camera, a proposito dell'audizione del presidente dell'Anpal Domenico Parisi davanti alla stessa commissione.

"Ha riferito - continua -di un parere legale che attesterebbe la sua compatibilità con gli incarichi in America. Siamo poi arrivati all'imbarazzo quando ha dichiarato che le spese sostenute sono state da lui dichiarate ma, non sa perché, non sono state pubblicate nella sezione del sito Anpal sulla trasparenza. Parliamo di oltre 160 mila euro per viaggi, autisti, casa a Roma. Dai dati forniti dallo stesso Parisi, purtroppo emerge il fallimento sul fronte dei risultati del reddito di cittadinanza. Fino a ora l'unica attività è stata quella di organizzare colloqui di lavoro, non di trovare mezzo posto di lavoro".

"Confermiamo la nostra richiesta di dimissioni. Parisi ha detto di aspettare un ultima parola da parte del Ministro del Lavoro: non aspetti e si dimetta. In Italia si combatte una 'guerra' e lui è in America", conclude.