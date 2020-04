Coronavirus: Calderoli, 'su Mes si voterà, mercoledì mia risoluzione a Senato'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - "Sapete cosa riferiscono gli ambasciatori che stanno in Italia ai loro Paesi Ue? Che Conte non ha una maggioranza parlamentare sul Mes. Ecco quello che riferiscono ai loro Governi. Ora, al netto che a mio avviso quelli che ancora pensano di ricorrere al Mes, ovvero a condizioni capestro - e in genere l’impiccato ha poca voglia di farselo mettere il cappio, vedasi l’esempio della Grecia - sarebbero da Tso immediato, fatta questa premessa è chiaro che serve un voto parlamentare a riguardo". Lo sottolinea Roberto Calderoli della Lega.

"Che ci sarà comunque la settimana prossima, perché mercoledì ci sarà da votare in Senato, nella discussione sul discostamento di bilancio, una mia risoluzione che impegna il Governo a dire no al Mes. Per cui che piaccia o no al premier Conte un voto mercoledì ci sarà. Ma in una logica parlamentare e democratica il voto dovrebbe esserci anche martedì e mi domando come Conte non faccia a comprenderlo. Proprio per zittire quegli ambasciatori, per dimostrare se c’è o meno una maggioranza sul Mes".

"Attenzione perché quella che Conte sta attuando, proponendo al Parlamento un’informativa e non delle comunicazioni e quindi senza arrivare ad un voto per la paura che la sua fragile maggioranza possa spaccarsi, è una strategia autolesionista".