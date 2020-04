Milano: arresto per spaccio cocaina, in casa 6 chili Cobret e due armi da fuoco (2)

coronavirus

Video Sky In Italia 40 case di riposo sotto inchiesta. Perquisizione di 17 ore al Pio Albergo Trivulzio Milano

Le inchieste che in tutta Italia sono state aperte per far luce su ciò che è accaduto nelle case di riposo nei giorni dell'esplosione dell'emergenza Coronavirus sono una quarantina. La più importante, che potrebbe squarciare il velo su una serie di inefficienze perpetrate all'interno della storica residenza per anziani del capoluogo lombardo, è quella che riguarda il Pio Albergo Trivulzio di ...