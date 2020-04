Coronavirus: Migliore, 'interventi immediati per spettacolo dal vivo'

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Lo spettacolo dal vivo vive un momento drammatico, non solo per la situazione che tutti stanno vivendo, ma anche perché la prospettiva di riaprire luoghi essenziali come i teatri appare distante, troppo distante. C’è bisogno di interventi immediati per sostenere gli artisti e le filiere produttive che sono parte integrante del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici”. Lo dichiara il deputato di Italia Viva, Gennaro Migliore.

“Subito risorse finanziarie per affrontare la crisi, anche con forme dirette di sostegno al reddito. Poi va investita la Rai, come autorevolemente proposto in varie sedi, perché - spiega- ritorni a produrre in proprio azioni teatrali e musicali come nella sua migliore stagione di servizio pubblico. Infine, prevedere forme di riapertura dei teatri, in estrema sicurezza, anche simboliche ma essenziali per poter tornare a studiare, a provare, a esprimere quella indispensabile forma d’arte che si basa sulla relazione e sul contatto".

"Certo, mantenendo il distanziamento sociale necessario, ma tornando all’idea che è fondamentale esserci a teatro e non certo surrogandolo con formule in streaming che servirebbero solo a selezionare prodotti culturali più forti economicamente. Cosa impedisce di riaprire Caracalla in estate? Invece di avere 3500 spettatori magari ce ne saranno 1000 o 500 e sul palco, lungo 100 metri, magari il distanziamento sociale si potrebbe garantire. Ciascuno dovrà riprogrammare produzioni e ingegnarsi, ma è proprio in questo che i nostri teatri sono maestri: inventando spazi e modalità nuove per garantire che non si spenga quella luce necessaria che si accende ad ogni alzata di sipario”, conclude Migliore.