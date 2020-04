Coronavirus: Edf rivede al ribasso produzione nucleare, in 2020 a 300 twh

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - Edf rivede al ribasso la sua produzione di elettricità nucleare a causa dell'impatto dell'emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è il colosso energetico francese. Per il 2020 Edf punta su una produzione nucleare annuale di circa 300 Twh contro 375- 390 TWh previsto in precedenza. Per il 2021 e per il 2022 punta su una forchetta tra 330-360 Twh.

Il rallentamento dell'economia, sottolinea Edf, "si traduce con un calo dei consumi di elettricità che potrebbe raggiungere fino al 20% rispetto ai livelli abituali, il che avrà ripercussioni sull'utilizzo delle centrali".