Coronavirus: Rosato, 'M5S suicida su Mes, bene Conte ma ora chiarezza su Fase 2'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Italia Viva ha proposto di nominare Colao ministro per la ricostruzione, ma la proposta ha incontrato freddezza... "Chiamare Colao per non fargli fare niente mi sembra un po' imbarazzante. Sarebbe utile uscire dall'imbarazzo e lavorare insieme per far ripartire il Paese".

La fase della ricostruzione potrebbe essere durissima per l'Italia. Questo governo e questa maggioranza che anche in questi giorni si è divisa sul Mes, sarà in grado di affrontarla? "Deve affrontarla. Naturalmente bisogna trovare modalità e strumenti per prendere rapidamente decisioni collegiali efficaci e se ci riuscirà molto dipende dal presidente del Consiglio. Noi lavoriamo perché il governo faccia le cose per bene".

Prima di entrare nell'emergenza coronavirus, era stato fissato un 'chiarimento' tra Matteo Renzi e il premier Conte. Poi tutto è stato accantonato, polemiche in quarantena. Ma fino a quando? "Noi abbiamo ben chiara la liste delle priorità del Paese: uscire dall'emergenza sanitaria ed avere in mano tutti gli strumenti per uscire da quella economica. Dopo viene tutto il resto".