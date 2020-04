Coronavirus: Fontana, 'con Boccia iniziato a discutere modalità di riapertura'

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - “Le aziende non competono a noi, ma per tutte le attività produttive dovrò ascoltare quello che fa il governo. Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Boccia e con lui abbiamo già iniziato a discutere di quelle che possono essere le modalità di riapertura e mi ha anticipato che sabato o domenica ci sarà la famosa cabina di regia per parlare della riapertura del Paese”. Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.