Coronavirus: Fontana, 'su riapertura in Lombardia nessuna pressione da Salvini'

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Sull’annuncio della fase di riapertura “non ho assolutamente avuto pressioni da Matteo Salvini. Domani riuniamo il tavolo della competitività e in quel tavolo discuteremo di questi argomenti e quindi volevamo annunciare la partenza di questa fase di avvicinamento alla riapertura e di predisposizione di quanto necessario per riuscire a riaprire e a far ripartire la vita nella nostra Regione”. Lo ha detto a Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.