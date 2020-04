Coronavirus: partita a Milano distribuzione mascherine a case popolari

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Avviata oggi a Milano la distribuzione di mascherine nei quartieri popolari della città. Si tratta di 300mila 'pezzi' che il Comune ha ricevuto in donazione dalla Comunità cinese, e che a sua volta ha deciso di mettere a disposizione dei suoi abitanti più in difficoltà, stimando di raggiungere circa 60mila nuclei familiari tra residenti nelle case popolari di Aler e in quelle comunali in gestione a MM.

"Per prepararci alla riapertura progressiva di Milano ci auguriamo che la Regione ci fornisca presto un numero sufficiente di mascherine per arrivare a distribuirle a tutte le famiglie della città", afferma l'assessore Gabriele Rabaiotti. La distribuzione è coordinata dal Comune di Milano e vede coinvolte oltre 100 persone, tra operatori della Protezione Civile, pattuglie della polizia locale e una sessantina di volontari di Arci Milano, Emergency ed Energiesociali Jesurum.

I volontari, muniti a loro volta di tutti i dispositivi di sicurezza, saranno coloro che andranno “fisicamente” nei palazzi, per le scale delle case popolari. Le mascherine sono distribuite di porta in porta in diversi formati: uno contenente tre mascherine per nuclei fino a due persone, uno con cinque mascherine per famiglie fino a cinque componenti e il terzo con dieci mascherine per le famiglie più numerose. Per portare a termine l’operazione occorreranno alcuni giorni.