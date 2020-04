Coronavirus: Meloni, 'accordo Ue assolutamente svantaggioso per Italia'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Da come la sentiamo sembra che l'Ue ci vuole regalare 36 miliardi. Ma l'Ue non ci regale 36 miliardi. Ci fa un prestito su cui pagheremo gli interessi". Lo dice il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a Porta a Porta.

"E non solo gli interessi - continua - Che succede se poi non si riescono a restituire i soldi? Ci vengono a guardare i conti e il commissariamento della troika è sempre possibile. Se noi andiamo sul Fondo Salva Stati, in assenza di condizioni vantaggiose come sarebbero invece gli eurobond, noi andiamo a stringerci il cappio al collo".

"Il documento" uscito dall'eurogruppo "è assolutamente svantaggioso per Italia e Conte non dovrebbero firmare nulla che non prevedesse gli eurobond e un ruolo diverso della Banca Centrale europea".