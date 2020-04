Coronavirus: da Zingaretti 3 priorità, 'battere virus, lotta povertà, imprese e lavoro'**

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Sconfiggere il virus, lotta contro la povertà e sostegno alle imprese, sviluppo e lavoro. Sono tre priorità indicate dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un blog su HuffPost. Priorità sulle quali richiama all'impegno governo, maggioranza e tutte le forze politiche.

"La prima delle priorità è sconfiggere il virus. Può sembrare ovvio, ma è importante ribadire che non ci sarà nessuna vera ripartenza se prima non c’è l’assoluta sicurezza di non mettere a rischio vite umane, lavoratori, famiglie. Le misure di contenimento stanno producendo risultati. Non molliamo ora. Con l’aiuto della scienza, stiamo costruendo le condizioni per rimettere in moto l’Italia riducendo al minimo i rischi, ma è un lavoro che ogni ora e ogni giorno deve essere seguito e portato avanti".

Quindi la seconda priorità: uno strumento universale "per salvare dalla disperazione chi non ce la fa (...), per fermare lo tsunami di povertà che potrà investirci a breve". Infine la terza "priorità lo sviluppo, le imprese, il lavoro. Per essere all’altezza di questa immensa prova dobbiamo pensare a strumenti straordinari, a una visione e continuare a scommettere e spingere l’Europa ad essere più ambiziosa". Conclude Zingaretti: "Le priorità sono queste e il Pd valorizzerà sempre il 'noi'. Il 'noi' di un Paese che vuole uscire dall’incubo, e non l’'io' dell’egoismo del particolare che ci porterebbe inevitabilmente a fallire".