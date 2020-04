Coronavirus: Zingaretti, 'serve strumento universale lotta a povertà'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Occorre "mettere in campo velocemente ogni strumento per salvare dalla disperazione chi non ce la fa. Sono state avviate alcune importanti azioni per fronteggiare l’emergenza sociale, ma è evidente che non saranno sufficienti per fermare lo tsunami di povertà che potrà investirci a breve". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su HuffPost.

"Non mi interessa il nome, ma occorrerà uno strumento universale di sostegno e lotta alla povertà per milioni di persone che si troveranno in pericolo, così come una battaglia per la povertà educativa".