Coronavirus: Studi Nestlè, 'tre step e cinque regole per insegnare a mangiare ai bimbi'

Palermo, 15 apr. (Adnkronos) - Nestlé, nell’ambito del programma Nestlé for Healthier Kids, nel periodo del coronavirus, suggerisce ai genitori di "non preoccuparsi" e di "approfittare di queste giornate per passare subito a un ‘piano b’ ovvero “cuciniamo insieme: ti diverti, impari, non ti annoi e mangi meglio”. "Il tempo a casa in questi giorni è diventato veramente impegnativo sotto tanti punti di vista - spiega una nota Nestlè - Ma è soprattutto la gestione dei bambini che sentiamo come una fatica insormontabile e non solo per lo sforzo di seguire una routine e impegnarli in attività didattiche e ricreative, ma soprattutto per la difficoltà a seguire con costanza un’alimentazione equilibrata". "E così il momento del pranzo, anziché un’occasione gioiosa, diventa un ulteriore fonte di stress e conflitti fra noi e i nostri pargoli. Riconosciamolo: sedentarietà, noia e … frigo a portata di mano stanno vanificando gli sforzi di tutto l’anno e disperdendo tutto l’impegno che ci eravamo assunti per renderli partecipi del loro stesso benessere. Ma un rimedio c’è", si legge ancora.

Ma cosa preve lo studio Nestlò? "Come primo passo dobbiamo assicurarci che i bambini stiano assumendo una quantità sufficiente di alimenti, e nelle giuste proporzioni. Sembra facile detto così, ma nella vita reale? Lo è anche nella realtà grazie al metodo Nutripiatto, ideato da esperti di nutrizione di Nestlé e dall'Università Campus-Biomedico di Roma e SIPPS. Un vero piatto diviso in tre parti che, in una maniera visiva e divertente, mostra le proporzioni adeguate di ciascuna categoria di alimenti". "È utile per i genitori ed è facilmente comprensibile anche per i più piccoli, che familiarizzano rapidamente con il concetto di alimentazione sana ed equilibrata".