Coronavirus: in piano Lombardia anche bonus 80 mln a sanitari

Milano, 15 apr. (Adnkronos) - Nel nuovo piano per la ripartenza della Regione Lombardia dal 4 maggio ci sono anche 80 milioni come bonus economico al personale sanitario. Lo fa sapere l'ente nella nota in cui annuncia i dettagli del progetto 'nuova normalità'.

Alle strategie su mezzi pubblici, aziende e scuole, spiega, si accompagnano altri provvedimenti: "Cassa integrazione con garanzia della Regione, piano di sostegno per piccole e medie imprese (sul tavolo c’è un pacchetto di facilitazioni per l’accesso al credito, con la possibilità di mobilitare risorse fino a un miliardo), provvedimenti a beneficio del personale sanitario", che consistono in "stabilizzazione e bonus economico con almeno 80 milioni di Regione Lombardia in aggiunta ai fondi del governo".