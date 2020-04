Coronavirus: Molinari (Lega), 'sul Mes bavaglio al Parlamento'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Dal governo Conte un vero bavaglio al Parlamento, e quindi a tutti gli italiani, che non potrà votare, martedì prossimo in Aula, alcun documento per esprimersi sul Mes". Lo afferma il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, al termine della Conferenza dei capigruppo.

"Mentre in tutta Europa la discussione è aperta, in Italia -lamenta- maggioranza e governo impediscono discussione e votazione, sostenuta oggi in capigruppo solo dalla Lega e da Fdi, di un documento di indirizzo sul Mes in vista dell’eurogruppo del 23 aprile”.