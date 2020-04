Coronavirus: Berlusconi, 'no slogan e bandiere per consenso, eurobond strada preclusa'

Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "In una questione così decisiva non ha senso sventolare le bandiere per ragioni di consenso interno. Lo strumento c’è, ma non sono gli Eurobond. Questa strada è preclusa e non ha senso continuare a parlarne. Alcuni Paesi, a ragione o a torto, li rifiutano e non abbiamo modo di fare cambiare loro idea". Lo scrive Silvio Berlusconi, in un intervento su 'Il Giornale'.

"La strada che si può perseguire e che porta agli stessi risultati, è quella del 'Recovery Fund', il fondo per la ricostruzione sul quale nell’Eurogruppo -ricorda il leader di Fi- si è trovato un accordo di massima, che dovrà essere definito nei dettagli nel prossimo Consiglio europeo del 23 aprile. Se rinunceremo agli slogan e sapremo costruire degli accordi in Europa, attraverso il Recovery Fund otterremo molte altre risorse essenziali".

"Se invece il 23 aprile rimarremo isolati, ci sarà solo da perdere e il nostro rapporto con l’Europa -conclude Berlusconi- rischierà di essere pericolosamente compromesso".