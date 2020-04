Coronavirus: Crippa (M5s), 'in Lombardia e Piemonte situazione sfuggita di mano a Regioni'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) - “Dopo quasi due mesi di lockdown causa Covid-19 credo sia ormai sotto gli occhi di tutti coloro che non abbiano il proverbiale prosciutto sugli occhi come la situazione nelle regioni Lombardia (in particolare) e Piemonte (in minor misura) sia sfuggita del tutto al controllo delle istituzioni regionali. O forse sarebbe più corretto dire che le giunte regionali la situazioni in mani non l’hanno di fatto mai avuta?” Lo scrive sulla sua pagina Facebook il capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera Davide Crippa.

Il Piemonte, sostiene Crippa parlando dei dati della sua regione di residenza, “ha effettuato solo 69.000 tamponi in tutta la Regione e i numeri dei contagi degli ultimi giorni sono il chiaro sintomo che qualcosa non ha funzionato. +2,8 % di contagi rispetto a al + 2 % nazionale con inquietante +9,9 % che ha toccato la Provincia di Cuneo proprio negli ultimi giorni sono dati che devono fare riflettere. Leggiamo quotidianamente dichiarazioni del Presidente della Regione Cirio che scarica la responsabilità sulla situazione attuale a chi lo ha preceduto (lo sport nazionale, molto più popolare del calcio), ma in un momento come questo tutti i cittadini piemontesi vorrebbero chiaramente sentire come lui e la sua giunta hanno intenzione di uscire da questa criticità, correggendo il tiro rispetto ai dati che non sono assolutamente confortanti e che non possono in alcun modo portarli a dire – conclude Crippa - che, almeno in Piemonte, potranno tornare al momento ad uscire prima possibile dalle loro case”.