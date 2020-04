Coronavirus: Delrio, 'Mes? tutti strumenti senza condizionalità vanno usati'**

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "In questo momento siamo impegnati per il raggiungimento dell'obiettivo principale che è il fondo di rinascita europeo, il Recovery Fund. Si sta trattando e l'obiettivo è quello di ottenere, come ha spiegato efficacemente oggi Gentiloni, il successo definitivo dei bond europei". Lo afferma al quotidiano online Affaritaliani.it il capogruppo alla Camera del Partito Democratico, Graziano Delrio, commentando le dichiarazioni a favore dell'utilizzo del Mes senza condizionalità da parte di Romano Prodi, Matteo Renzi e di Confindustria.

"Anch'io credo - sottolinea Delrio - che tutti gli strumenti a disposizione, se sono senza condizionalità, debbano essere usati. Magari in futuro se non servono subito".

Quanto alla proposta di un contributo per le fasce più deboli vista l'emergenza economica coronavirus, presentata insieme al dem Fabio Melilli, il capogruppo del Pd a Montecitorio afferma: "Prima di tutto non si tratta assolutamente di una patrimoniale. Tant'è vero che il governo Berlusconi lo fece nel 2011 dicendo che 'era per maggiore giustizia'. Il nostro è stato un contributo alla discussione, ma la discussione è stata coperta dalla propaganda” conclude Delrio.