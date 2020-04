Coronavirus: De Filippo (Iv), 'governo accolga proposta Burioni'

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "La proposta di gestione della Fase 2 lanciata da Burioni e da altri scienziati italiani è efficace e sensata: ci pare una base di discussione avanzata". Lo dichiara Vito De Filippo, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari sociali alla Camera, a proposito della proposta per riaprire l'Italia avanzata da Roberto Burioni, Fnomceo, Enpam, Società italiana di virologia, Società italiana di malattie infettive e tropicali.

"Partendo da una premessa - spiega - che considera in modo rigoroso l'attuale situazione italiana, in cui regna l'incertezza sull'effettiva diffusione del virus e quindi sulla solidità dell'immunità di gregge, la proposta ruota attorno a due cardini: rafforzamento del sistema di sorveglianza e flessibilità della risposta. La proposta, che incrocia molte delle idee proposte da Italia Viva in questo periodo, punta per questo sull'esecuzione di un altissimo numero di test (strategia fondamentale per avere un quadro chiaro della situazione e quindi sulle decisioni necessarie) e sulla creazione di una struttura di sorveglianza in grado di assumere tali decisioni come, per esempio, ad arginare il riaccendersi di focolai locali".

"Auspichiamo per questo che il governo raccolga e rifletta sulla proposta di Burioni e degli altri scienziati, dando seguito all'idea di creare una struttura di monitoraggio e risposta suggerita. Da parte nostra, siamo pronti a dare il nostro contributo per fornire, qualora ce ne fosse bisogno, un supporto parlamentare", conclude.