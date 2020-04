Coronavirus: assessore Lombardia, 'ospedale Fiera serve per emergenza'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "L’ospedale in Fiera lo abbiamo fatto per fronteggiare un’emergenza, lombarda e non solo lombarda. Noi ci auguriamo di non doverne avere necessità, ma se ci fosse necessità ci siamo organizzati con una struttura che funziona ed è in grado di dare una risposta all’emergenza". Lo ha detto Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, ad Agorà su Rai Tre, a proposito delle polemiche per i pochi posti letto occupati nella struttura appena realizzata.