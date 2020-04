Coronavirus: sindaco Brescia a Regione, 'da dove arrivano nuovi contagi?

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, torna a chiedere chiarimenti alla Regione Lombardia su varie questioni, a partire dai contagiati. "Si dice - scrive in un post su Facebook - che il numero alto di positivi negli ultimi giorni sia dovuto all’avvio (e menomale anche se in grave ritardo) dei tamponi nelle Rsa. E' importante sapere giornalmente in quali Rsa, in quali paesi e su quante persone".

In questo periodo che porta verso quella che viene definita la fase 2 o di graduale uscita dalla emergenza, "è quanto mai necessario superare alcune opacità di informazione sul reale andamento del contagio. Sono infatti sfuggiti e ancora sfuggono - osserva - alcuni dati giornalieri che la Regione dovrebbe trasmettere a tutti noi cittadini e alle stesse istituzioni locali che debbono operare". In particolare, si chiede, "quanti tamponi giornalieri sono stati processati dalle strutture sanitarie e convenzionate in Provincia di Brescia e su quante persone (alla stessa persona possono essere stati fatti più tamponi in entrata ed uscita dalla malattia)?".