Coronavirus: sindaco Brescia a Regione, 'da dove arrivano nuovi contagi? (2)

(Adnkronos) - O ancora: "Quante persone affette Covid 19, ogni giorno, vengono ricoverate nelle strutture ospedaliere e quante purtroppo sono indirizzate verso la terapia intensiva? Quando si procederà ad effettuare i tamponi per i malati a domicilio “sospetti Covid” così definiti dai medici di base e qualora si sia iniziato (non credo) dove e a quanti pazienti sono stati fatti?". Secondo il sindaco di Brescia, tra le province più colpite del contagio (ieri 10.968 positivi, +100 casi), "è importante avere una trasparenza di dati per poter comprendere l’evoluzione del contagio e le azioni da attivare per contenerlo".

Non è tempo, invece, "di giudizi sulla gestione sanitaria di territorio e di contenimento del contagio sviluppata nelle Province più colpite come la nostra, ma è certo tempo di attrezzarci per meglio governare la fase che si apre ed evitare l’eventuale ritorno di un contagio diffuso. Direi che è tempo, di strategie più argomentate e coordinate", conclude.