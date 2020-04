Coronavirus: Gori, 'saggia decisione Lombardia allungare quarantena'

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Troppi contagiosi oltre le due settimane: la Regione Lombardia, su proposta dell’Ordine dei Medici, allunga la quarantena. Non più 14 ma 28 giorni di isolamento per chi ha sintomi di Covid19. Saggia decisione, in attesa di avere più tamponi o test sierologici per tutti". E' quanto afferma il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un tweet.