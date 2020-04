Coronavirus: Fornaro, 'necessario accelerare su risorse per famiglie e imprese'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "La crisi economica prodotta dalla epidemia di Covid19 non aspetta e si sta diffondendo rapidamente. È necessaria un'accelerazione dei sostegni per famiglie e imprese prima che esploda la rabbia dei soggetti più deboli ed esposti agli effetti della crisi". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.

"In Europa non si perda, quindi, altro tempo e si decida per una rapida attivazione di strumenti solidali che evitino di far ricadere il peso delle misure anticrisi sui singoli Stati nazionali e si rafforzi la Bce facendola diventare a tutti gli effetti una banca centrale. Ogni giorno che passa -conclude Fornaro- rischiamo di pagarlo caro, molto caro, sia sotto il profilo sociale sia sotto quello economico".