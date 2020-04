Coronavirus: Capitanio, 'Conte faccia arrivare soldi invece di dire non preme su Rai'

Roma, (Adnkronos) - "Con l'excusatio non petita di Palazzo Chigi, il premier Conte ha spiegato che gli asini volano e che non c'è nessuna pressione da parte sua sulla Rai. Benissimo, in spirito pasquale gli crederemo anche noi. Ora però si occupi di fare il presidente del Consiglio e faccia arrivare i soldi a chi lavora, in primis a imprenditori, artigiani, commercianti e partite Iva. Al momento tutto fermo, compresi 1,3 miliardi di voucher per la digitalizzazione del Paese che avrebbe potuto erogare ancora prima della pandemia" Lo dichiara Massimiliano Capitanio, deputato Lega e segretario della Vigilanza Rai