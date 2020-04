Coronavirus: Salvini, 'se governo non vuole Mes si voti nostra proposta per revoca trattato'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Se davvero Conte e il governo non vogliono il Mes, basta che calendarizzino e votino la proposta di Legge depositata dalla Lega per la revoca del Trattato. Pd e 5Stelle lo facciano e noi ci siamo! Le risorse offerte dal Mes sono trascurabili rispetto al pericolo che esso venga usato come grimaldello per far entrare in Italia la troika. La vera soluzione è un intervento della Banca centrale”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.