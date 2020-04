Coronavirus: Fico, 'meglio eurobond che Mes, epoca diversa da quando è stato scritto'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Tra Eurobond e Mes all'Italia servono "senza dubbio gli Eurobond". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai. "Di condizionalità del Mes -ha poi puntualizzato- non se ne deve proprio parlare, non è possibile sottoscrivere questo tipo di condizionabilità. Oltre tutto è il Paese che decide di accedere al Mes e con certe condizioni il nostro Paese non ci accederebbe mai".

"Il Mes è stato sottoscritto in un momento di difficoltà e in quel Mes c'era una prevalenza dei Paesi del Nord che hanno una certa idea dei conti pubblici e del modo di fare alcune determinate cose. Ora siamo in un momento in cui è tutta un'altra epoca, è tutta un'altra storia, abbiamo uno shock che è simmetrico, non dobbiamo salvare uno Stato, due Stati per la stabilità europea, ma dobbiamo salvare tutti e quindi possiamo condividere anche un debito dove la Banca centrale europea sia garante per tutti e quindi compri anche titoli come sta facendo, ma ci vogliono passi in avanti molto, molto più grandi".