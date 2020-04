Coronavirus: Burioni, 'ne usciremo ma non possiamo non avere mascherine'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Siamo stati bravi, i risultati li vediamo dai numeri. Ci sono meno ingressi in ospedale e in terapia intensiva: il nostro comportamento sta dando i primi frutti, non dobbiamo mollare". Lo ha detto il virologo Roberto Burioni, a 'Che tempo che fa', su Rai2. A questo punto, "non possiamo dare date esatte ma sapremo che ne usciremo". E per quando sarà il momento "dobbiamo prepararci, non possiamo non avere le mascherine".