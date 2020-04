Coronavirus: Bolognini a Sala, 'ovvio mascherine in tutte le case popolari'

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "L’annuncio del sindaco di Milano stupisce. Non tanto per il senso della comunicazione - riteniamo infatti un atto dovuto sostenere chi vive in un alloggio pubblico anche attraverso la distribuzione di mascherine - ma nella sottolineatura fatta da Giuseppe Sala. Ovvero che tale sostegno varrà sia per chi vive nelle case comunali, sia per chi abita in una casa dell’Aler e quindi ‘regionale’. Ci mancherebbe altro, a meno che per il primo cittadino ci siano milanesi di serie A e di serie B". Così l’assessore alle Politiche della Casa, Stefano Bolognini, a proposito delle parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla distribuzione di mascherine nelle case popolari della città.